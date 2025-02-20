Düzce'de Uygulama Noktasında Polise Çarpan Sürücü Yakalandı

Düzce'de Kaçan Sürücü Yakalandı!

Düzce'de, uygulama noktasındaki polise çarparak kaçan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Bolu'dan Düzce istikametine seyreden bir aracın görevli memurun 'dur' ihtarına uymayarak hızlanması sonucu meydana gelen olayda, polis memuru Osman G. ağır yaralandı.

Kovalamaca Sonrası Yakalandı

Bolu Dağı D-100 kara yolu Kaynaşlı uygulama noktasında görev yapan ekipler, Yakup Aybars Ç. idaresindeki 41 AGE 107 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, polisin dur ihtarına uymayarak hızla kaçarken, polis memuru Osman G.'ye çarptı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonrası sürücü, Düzce şehir merkezindeki Öztürkler Kavşağı noktasında yakalandı.

Yaralı Polis Memurunun Sağlık Durumu Ciddi

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan polis memuru Osman G., Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı polis memurunun durumu ciddiyetini korurken, vücudunda farklı kırıkların olduğu öğrenildi.

Vali ve Emniyet Müdürü Hastanede

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, yaralı polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi almak için hastaneye geldi. Vali Aslan, uygulama noktasında kaçan sürücünün yakalandığını belirterek, "Görevlimizin vücudunda farklı kırıklar var. Şu anda doktorlarca tetkikler devam etmektedir. Ümidimiz, personelimiz açısından kalıcı bir hasarın olmamasıdır." ifadelerini kullandı.

Düzce'de, uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan ve çarptığı polis memurunu ağır yaralayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Düzce'de, uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan ve çarptığı polis memurunu ağır yaralayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.