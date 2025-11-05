Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tacir Tutuklandı

Düzce'de Narkotik ekiplerinin operasyonunda 4 parça, daralı ağırlığı 10 gram metamfetamin ele geçirildi; E.E. ve Ç.B. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 18:04
DÜZCE(İHA) – Düzce’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı.

Operasyon ve Ele Geçirilen Maddeler

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 4 parça halinde daralı ağırlığı 10 gram olan metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltılar ve Hukuki Süreç

Operasyon kapsamında suç kaydı bulunan E.E. ve Ç.B. gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca, şüphelilerden uyuşturucu aldığı tespit edilen iki kişi hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem başlatıldı.

