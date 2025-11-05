Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tacir Tutuklandı
DÜZCE(İHA) – Düzce’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı.
Operasyon ve Ele Geçirilen Maddeler
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 4 parça halinde daralı ağırlığı 10 gram olan metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltılar ve Hukuki Süreç
Operasyon kapsamında suç kaydı bulunan E.E. ve Ç.B. gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ayrıca, şüphelilerden uyuşturucu aldığı tespit edilen iki kişi hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem başlatıldı.
