Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı; 17 ve 28 sentetik hap ile 1 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 01:37
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 01:37
Operasyonun ayrıntıları

Düzce merkezli iki ayrı uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 4 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 3 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada operasyonların teknik ve fiziki takip sonucunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Takip sonucu Derelitütüncü Mahallesi'ndeki H.A'nın evine düzenlenen operasyonda 17 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi ve H.A. gözaltına alındı.

Beyciler Mahallesi'nde eş zamanlı düzenlenen diğer operasyonda ise bir evde 28 sentetik uyuşturucu hap ve 1 gram kokain bulundu; A.M.Ö, Ö.B. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları hakimlikçe uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

