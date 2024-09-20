Düzce'de Uyuşturucu Satışına Geçit Yok: 1 Tutuklama

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce il merkezinde tahsis edilen bir markette uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen T.Y. gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamalarına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları neticesinde bu durumu tespit etti.

Operasyon Detayları

Yapılan operasyon sonucunda, marketteki sigara paketleri ile içecek dolabının arasına gizlenmiş durumda 2 bin 628 uyuşturucu hap, 800 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Yasal Süç Süreci

Gözaltına alınan T.Y., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşlemler esnasında operasyona ait görüntüler polis kameralarıyla kaydedildi.

Bu tür operasyonlar, uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Düzce'de işlettiği markette uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Markete düzenlenen operasyonda, sigara paketlerinin arasına ve içecek dolabına gizlenmiş 2 bin 628 uyuşturucu hap, 800 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.