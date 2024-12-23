Düzce'de Yaban Hayatı Fotokapanla Kaydedildi

Düzce'nin doğal güzellikleri, yaban hayatının vazgeçilmez sakinlerinin fotokapanlarla kaydedilmesiyle bir kez daha gözler önüne serildi. Ormanlık alanlarda yerleştirilen fotokapanlarla, ayı, vaşak ve kurtlar doğal ortamlarında görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü, kentin çeşitli noktalarına yerleştirilen fotokapanlar aracılığıyla ormanda yaşanan heyecan verici anları kayıt altına aldı. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, vaşağın orman içindeki araç yolunda dikkatlice yürüyüş yaptığı, ayının huzur içinde ilerlediği ve kurtların çevreyi keşfettiği anlar dikkat çekiyor.

Paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Dikkat! Koca ayı kış uykusunu bırakmış, sabah yürüyüşünde. Yaban hayatının sakinleri iş başında. Genç vaşak doğanın huzuru eşliğinde meditasyonda, kurtlar ise arazi keşfinde ve macera peşinde. Fotokapanlarımızla bu muhteşem anları yakalamaya devam ediyoruz. Doğa her an sürprizlerle dolu."