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Düzce'de Yalnız Yaşayan Ömer Aktepe Evinde Ölü Bulundu

Düzce'de yalnız yaşayan 55 yaşındaki Ömer Aktepe, evinde ölü halde bulundu. Cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 21:03
Düzce'de Yalnız Yaşayan Ömer Aktepe Evinde Ölü Bulundu

Düzce'de Yalnız Yaşayan Ömer Aktepe Evinde Ölü Bulundu

Düzce'nin Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Ömer Aktepe (55) evinde ölü bulundu. Aktepe'den bir süredir haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Ihbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemelerde, Aktepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Aktepe'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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