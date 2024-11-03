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Düzce'de Yangın Felaketi: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde çıkan yangında bir ev zarar gördü, itfaiye personeli dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 02:34
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 02:34
Düzce'de Yangın Felaketi: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Düzce’de Yangın Olayı

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde, Yazıpınar Mahallesi’nde meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının kaynağı henüz belirlenemedi.

Alevlere Müdahale ve Sonrası

Yangını fark eden ev sahibi Özcan Engin, durumu hemen yetkililere bildirerek yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine, Düzce, Gölyaka ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının daha fazla alana yayılmasını önledi.

Dumandan Etkilenen İtfaiye Personeli

Yangın sırasında, alevlerle mücadele eden bir itfaiye personeli dumandan etkilenerek sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Neyse ki durumunun ciddiyeti hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Yangının çıktığı dairenin tekrar kullanıma açılmasının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

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