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Düzce'de Yangın Felaketi: Cami Kullanılamaz Hale Geldi

Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yongalık köyündeki cami çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 22:36
Düzce'de Yangın Felaketi: Cami Kullanılamaz Hale Geldi

Düzce'de Yangın Felaketi

Düzce'nin Gümüşova ilçesindeki Yongalık köyünde meydana gelen yangın, camiyi kullanılamaz hale getirdi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın ve Müdahale

Caminin çatısında çıkan yangın, bölgedeki vatandaşların ihbarıyla kısa sürede yetkililere bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının Sonuçları

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu kontrol altına alınan yangın, caminin büyük bir bölümünün ahşap yapısıyla birlikte hasar görmesine yol açtı. Olayın ardından, caminin kullanımının tamamen imkansız hale geldiği bildirildi.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yangın çıkan cami kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye...

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yangın çıkan cami kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık çalışmasıyla söndürüldü.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yangın çıkan cami kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye...

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yangın çıkan cami kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık çalışmasıyla söndürüldü.

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