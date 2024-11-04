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Düzce'de Yangın Felaketi: İki Ev ve Odunluk Zarar Gördü

Düzce'de çıkan yangında iki ev ve odunlukta ciddi hasar oluştu, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 22:22
Düzce'de Yangın Felaketi: İki Ev ve Odunluk Zarar Gördü

Düzce'de Yangın Olayı

Düzce'nin Konuralp mevkisinde yer alan D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun yakınında çıkan yangında, iki ev ile bir odunluk zarara uğradı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangına Hızla Müdahale Edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının meydana geldiği bölge kara yoluna oldukça yakın bir konumda yer aldığından, yangın söndürme çalışmaları sırasında yolun bir şeridi dubalarla kapatıldı.

Hasar Durumu

İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak, tek katlı ev ve bitişiğindeki odunluk tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangın sebebiyle iki katlı evin arka kısmında da geniş çaplı hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları yaptı.

Düzce'de çıkan yangında iki ev ile odunlukta hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin...

Düzce'de çıkan yangında iki ev ile odunlukta hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tek katlı ev ile bitişiğindeki odunluk kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı iki katlı evin arka kısmında da geniş çapta hasar oluştu.

Düzce'de çıkan yangında iki ev ile odunlukta hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin...

Düzce'de çıkan yangında iki ev ile odunlukta hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tek katlı ev ile bitişiğindeki odunluk kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı iki katlı evin arka kısmında da geniş çapta hasar oluştu.

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