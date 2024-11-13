Düzce'de Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Düzce'nin Eminaçma köyü'nde bir iki katlı evde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Ancak, yangın sonucunda evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Yangının, F.T.'ye ait, alt kısmı depo ve garaj olarak kullanılan evin bilinmeyen bir nedenle başladığı öğrenildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi.

İhbar sonrası kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin yayılmasını engelledi. Yangının söndürülmesiyle birlikte evin alt kısmında bulunan ve 'patpat' olarak adlandırılan tarım aracında da maddi hasar meydana geldi.

Yangın esnasında evde kimsenin olmadığı belirtildi. Evin, fındık toplama mevsiminde yoğun olarak kullanıldığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Düzce'de, iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de, iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yangında ev kullanılamaz hale geldi.