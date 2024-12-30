Düzce'de Yaya Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Düzce'de Trafik Kazası: Kadın Yaya Hayatını Kaybetti

Düzce'de trajik bir trafik kazası meydana geldi. 54 yaşındaki Melahat Ertürk, yolun karşısına geçmeye çalışırken L.Ç. yönetimindeki 34 EHY 626 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Olay, Bahçeşehir bağlantı yolunda, Metek TOKİ Işıklı Kavşağı mevkisinde gerçekleşti. Ertürk'ün kazada aldığı ağır yaralar, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ölümle sonuçlandı. Kaza sonrası olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri, incelemelerine hızla başladı.

Cansız Bedeni Morgda

Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Melahat Ertürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ertürk'ün cesedi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.