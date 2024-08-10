Düzce'de Yaya Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce'de Trafik Kazası Üzücü Sonuçlandı

Düzce'de meydana gelen bir trafik kazasında, bir yaya hayatını kaybetti. D-100 kara yolunun İstanbul yönünde ilerleyen M.Y. yönetimindeki 81 ABY 957 plakalı hafif ticari araç, Fatih Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 53 yaşındaki Ali U.'ya çarptı.

Kaza Anında Olay Yerine İhbar Yapıldı

Kaza sonrası çevredekilerin yardım çağrısıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ali U., ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne taşındı. Maalesef Kurtarılamadı

Hastanede tedavi altına alınan Ali U., tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak polis soruşturması devam ediyor.