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Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Düzce Kaynaşlı'da 7 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 20:58
Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası Gerçekleşti

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Kazanın Oluşum Süreci

D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde, Faik Mintaş (44) idaresindeki, 41 ABU 004 plakalı tır, Darıyeri Hasanbey mevkisinde rampa inişi sırasında kontrolünü kaybetti. Bu esnada, Mintaş’ın tırı aynı yönde ilerleyen 2 cip, 2 otomobil ve 1 hafif ticari araca çarptı. Tır, son olarak Yılmaz Boçgün yönetimindeki 41 L 0335 plakalı tırın dorse kısmına çarparak yaklaşık 35 metre sürüklendi.

Faciaya Neden Olan Yangın

Çarpışmanın etkisiyle şoför mahallinde sıkışan Mintaş, tırda çıkan yangında hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Tırdaki yangın, itfaiye ekiplerinin olay yerine müdahalesiyle söndürüldü.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Düzce’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ulaşım Yeniden Sağlandı

Kazanın ardından ulaşıma kapatılan D-100 kara yolunun İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi...

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi...

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi...

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

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