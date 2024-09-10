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Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kaza sonrası 7 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 02:11
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 02:27
Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Düzce'de Trafik Kazası

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Otoyolun İstanbul yönünde seyahat eden M.E. yönetimindeki cip, Yeşilyayla mevkisinde Y.Ö. idaresindeki otomobille çarpıştı. Bu çarpışmanın ardından, durabilen araçlara başka bir otomobil branda kullanıcısı M.Z.A.'nın aracı da çarptı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki ağaçlık alana girdi.

Olay Yerindeki Çalışmalar

İhbar üzerine olay yerine hızlıca polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi...

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi...

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi...

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi...

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi...

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi...

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi...

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi...

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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