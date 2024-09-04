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Düzce'deki Korugöl Tabiat Parkı'na Ulaşım Kolaylaşıyor

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Korugöl Tabiat Parkı'na ulaşım, yeni yol çalışmalarıyla daha erişilebilir hale geliyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 18:59
Düzce'deki Korugöl Tabiat Parkı'na Ulaşım Kolaylaşıyor

Düzce'deki Korugöl Tabiat Parkı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Korugöl Tabiat Parkı'nda devam eden yol yapım çalışmaları, ziyaretçi akışını artırmayı hedefliyor.

Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu parkın geçen yıl milli park statüsüne kavuştuğu belirtildi. 32 hektarlık bir alanı kapsayan Korugöl'de mesire alanları ve yürüyüş rotaları için yatırımlar sürüyor.

Ulaşım Gelişiyor

Tabiat parkına ulaşım sağlayan 4,500 metrelik yolun yapım işlerinin devam ettiği ifade edildi. Düzce Belediyesi ve İl Özel İdaresi, maliyetleri paylaşarak bu çalışmaların gerçekleştirilmesine destek veriyor.

Yol Üst Yapısı Yenileniyor

Genişletilen ve altyapısı tamamlanan bu yolun üst yapısı, silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) ile inşa ediliyor. Düzce Belediyesi beton santralinden her gün 12 kamyon beton sevk edilerek yol inşaatı hızlandırılıyor.

Yeni Turizm Destinasyonu

Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanmasıyla, Düzce'nin yeni turizm merkezi olan Korugöl'e ulaşımın hem kolaylık hem de konfor açısından artırılması hedefleniyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Korugöl Tabiat Parkı'nda yol yapım çalışmaları...

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Korugöl Tabiat Parkı'nda yol yapım çalışmaları sürüyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Korugöl Tabiat Parkı'nda yol yapım çalışmaları...

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Korugöl Tabiat Parkı'nda yol yapım çalışmaları sürüyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Korugöl Tabiat Parkı'nda yol yapım çalışmaları...

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Korugöl Tabiat Parkı'nda yol yapım çalışmaları sürüyor.

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