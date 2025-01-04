Düzce'deki Off-Road Tutkunlarından Türk Bayrağına Saygı

Düzce’de Off-Road Tutkunlarının Türk Bayrağına Duyduğu Saygı

Düzce'de gerçekleşen off-road etkinliği sırasında, tutkunların Türk bayrağının kirlenmemesi için gösterdiği hassasiyet dikkat çekti. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kar Yağışının Ardından Üçüncü Kişilerle Bir Araya Geldi

Şehir dışından gelen off-road tutkunları, Düzce’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Sinekli Yaylası'nda bir araya geldi. Düzce off-road grubu ile buluşan tutkunlar, hem keyifli anlar yaşadı hem de bayrağa karşı duydukları saygıyı gösterdi.

Uyarı ve Bayrağın Korunması

Yolda ilerleyen grubun bir parçası olan misafir araç, telsizle yapılan uyarılarla Türk bayrağının kirlenmemesi için dikkat çekildi. Çekilen görüntülerde, aracın arkasında asılı bulunan bayrağın, kirlenmemesi için yerinden çıkarılması yer alıyor. Bu dikkatli davranış, off-road tutkunlarının ulusal değerlere verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.