Düzce'deki Örtü Yangını İtfaiye ve Vatandaşların İşbirliğiyle Söndürüldü

Düzce'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Düzce'nin Konuralp bölgesi Tepecik Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen örtü yangını, itfaiye ekipleri ve bölge halkının işbirliğiyle başarıyla söndürüldü.

Alevler Hızla Yayılınca Müdahale Gerekti

Otluk bir alanda çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle ağaçların bulunduğu eğimli arazilere sıçradı. Yangının büyümesi üzerine, ihbarla birlikte çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Vatandaşların da aktif desteğiyle yangın kontrol altına alındı ve yaklaşık 3 dönümlük bir alanın hasar gördüğü bildirildi. Yangının, hızlı bir şekilde söndürüldüğü için daha fazla zararın önüne geçildi.

Düzce'de Konuralp bölgesi Tepecik Mahallesi kırsalında otluk alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri ve vatandaşların işbirliğiyle söndürüldü.

Düzce'de Konuralp bölgesi Tepecik Mahallesi kırsalında otluk alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri ve vatandaşların işbirliğiyle söndürüldü.