Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

Düzce'de Çilimli Belediyesi'nden Maaş Zamı Haberi

Özellikle belediyeler tarafından alınan kararların kamuoyuna açıklandığı günlerde, Düzce'den sevindirici bir zam haberi geldi. Çilimli Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yönelik yapılan Toplu İş Görüşmeleri sonucunda, çalışanların yüzlerini güldüren bir artış beklentisi ortaya çıktı.

Çilimli Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası Anlaşma Sağladı

Çilimli Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında uzun süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri nihayet sonuçlandı. İmzalanan sözleşme ile, belediye bünyesinde çalışan işçilerin 2025 yılı maaşlarında kayda değer bir artış yaşanacağı müjdelendi.

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, imza töreninde yaptığı konuşmada, çalışanlara verilen önemin altını çizdi. Yıldız, "Belediyemizde emek veren çalışma arkadaşlarımızın haklarını en iyi şekilde korumak ve refahlarını artırmak adına çalışmalarımızı tamamladık. Hizmet-İş Sendikası ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, işçi kardeşlerimizin alın terinin karşılığını en adil şekilde alabilmesi için yeni zam oranlarını belirledik. Gerçekleştirdiğimiz törenle sözleşmemizi imzalayarak, emeğin ve hakkaniyetin yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Çalışanlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Zam oranının ne kadar olduğu ise henüz kamuoyuna açıklanmadı; ancak varılan mutabakatın detayları dikkatle takip ediliyor. Çilimli Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası, çalışanların haklarını koruma ve refah seviyelerini yükseltme hedefiyle uzun bir süredir çalışmalarını sürdürüyordu.