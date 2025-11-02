Düzce Gölyaka'da Trafik Kazası: 7 Kişi Yaralandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Yazıpınar Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu toplam 7 kişi yaralandı; yaralılar Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 21:42
Yazıpınar Mahallesi'nde iki otomobil çarpıştı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, Yazıpınar Mahallesi mevkisinde iki otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Kazada toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza, Ç.B. idaresindeki 34 SK 7143 plakalı otomobil ile Y.E. yönetimindeki 07 AVD 397 plakalı otomobilin çarpışması sonucu oluştu.

Kazada, sürücüler ile her iki araçta bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, tedavi için Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

