Düzce Heyeti Trabzon'da: Başkan Faruk Özlü Vali Aziz Yıldırım'ı Ziyaret Etti

Düzce Heyeti Trabzon'da: Başkan Dr. Faruk Özlü'den Vali Aziz Yıldırım Ziyareti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık ve sevilen sinema-tiyatro oyuncusu Nurullah Çelebi ile birlikte Trabzon'da çeşitli programlara katılmak ve iş adamlarıyla bir araya gelmek üzere kente geldi.

Vali ziyareti ve açıklamalar

Heyetin ilk durağı Trabzon Valisi Aziz Yıldırım oldu. Başkan Faruk Özlü ziyaret sonrası şunları söyledi: "Bugün Karadeniz’in inci şehirlerinden Trabzon’dayız. Trabzon Valisi, hemşehrimiz Aziz Yıldırım’a misafir olduk. Hoşsohbet eşliğinde Düzce’mizin selamını ilettik, Trabzon’da olmaktan duyduğumuz memnuniyeti paylaştık. Değerli valimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum".

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık ise ziyaretle ilgili olarak, "Trabzon Valimiz Aziz Yıldırım’ı makamında ziyaret ettik. Ziyarette Trabzon ve Düzce arasındaki halkların tarihi bağlarının yanı sıra aynı coğrafya üzerinde olunmasından dolayı hem tarihi hem de coğrafik benzerliklerin olduğu, turizm ve tarım konularında benzer uygulamaların yer aldığı iki ilin ortak çalışmalar yaparak mevcutta olan bağların güçlendirilmesi konularında istişareler yaptık" dedi.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Mega Endüstri Bölgesi Yatırım Adası Programı

Düzce heyeti, daha sonra Başkan Faruk Özlü'nün Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanı olduğu dönemde projelendirilen Mega Endüstri Bölgesi Yatırım Adası Projesi ile ilgili düzenlenecek program kapsamında iş adamlarıyla bir araya gelecek. Özlü'nün proje için söylediği söz şöyle: "Türkiye’nin kalkınması, sanayileşme ve teknolojiye bağlı. Trabzon, Zonguldak, İzmir, Güney Marmara ve Adana-Mersin bölgesinde denizi doldurarak endüstri adaları kuracağız".

