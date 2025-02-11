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Düzce'nin Yanık Yaylası Karla Kaplandı

Düzce'nin 1368 metre rakımlı Yanık Yaylası, yoğun kar yağışı sonrası beyaza büründü ve kış manzarasıyla büyüledi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:05
Düzce'nin Yanık Yaylası Karla Kaplandı

Düzce'nin Yanık Yaylası Kışa Merhaba Dedi

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 1368 metre rakımlı Yanık Yaylası, kar yağışının ardından bembeyaz bir örtüyle kaplandı. İlçeye 14 kilometre mesafedeki Saçmalıpınar köyü sınırları içinde yer alan bu doğal cennet, kış mevsiminin tadını çıkarmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Kar Kalınlığı 1 Metreye Ulaştı

Yamaçlardan zirveye doğru çıkıldığında kar kalınlığının 1 metreye kadar ulaştığı gözlemlendi. İçerisinde yer alan dağ evleri karla kaplanarak kış manzarasının bir parçası haline geldi. Ayrıca, yaylada zaman zaman görülen sis, manzarayı daha da büyüleyici kıldı.

Aileler ve Çocuklar için Keyifli Bir Seyir

Her mevsim özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olan Yanık Yaylası, bu kış aileleriyle birlikte gelen çocukların kar keyfi yapmasına da olanak sağladı. Çam, gürgen ve çınar ağaçları ile çevrili olan yaylanın kış güzelliği, havadan çekilen görüntülerle birlikte tüm ihtişamını gözler önüne serdi.

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