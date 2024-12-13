Düzce Ormanlarında Vaşak Görüntülendi

Düzce'de, ormanda yürüyen vaşak, fotokapanla görüntülenerek doğaseverleri heyecanlandırdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Düzce ormanlarında gezen bu gizemli yırtıcıyı duyurdu.

Nesli Tehlike Altında

Nesli tehlike altında olan vaşak, doğanın en gizemli canlılarından biri olarak biliniyor. Paylaşımda, "Gece avlanıp gündüz dinlenen bu muhteşem yırtıcı, ormanda gezinirken objektiflerimize poz verdi. Sağlık durumu gayet iyi olan vaşağın, yaşam alanında giderek daha sık görülmeye başlaması, koruma çalışmalarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Görüntüler, orman içindeki araç yolunda yürüyen vaşağın etrafını dikkatlice kontrol ettiğini gösteriyor. Düzce'de doğanın korunmasına yönelik yapılan çalışmalar, böyle önemli türlerin korunmasına katkı sağlıyor.