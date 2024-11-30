Düzce Ovası Sisle Kaplandı: Görüş Mesafesi Düştü

Düzce Ovası, gece saatlerinde başlamış olan sisle birlikte sabah saatlerinde etkisini artırdı. Görüş mesafesinin düştüğü bu fenomen, bölge halkında merak uyandırdı.

Güney tarafında Abant, Elmacık, Keremali dağları, kuzeyden ise Orhan ve Kaplandede dağlarının çevrelediği Düzce Ovası, sabah saatlerinde yoğun bir sis tabakasıyla kaplandı. Bu sis etkisini özellikle Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci ve Otluoğlu mahallelerinde gösterdi.

Ayrıca, Küçük ve Büyük Melen, D-100 kara yolunun Kapıcı, Hacıkadirler, ve Düzce-Gölyaka bağlantı yolunun Aydınpınar ve Gölormanı mevkilerinde de sis nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.

Dağların eteklerinde oluşan bu sis manzarası, adeta bir sis denizini andırarak havadan görüntülendi. Sis, sadece Düzce'de değil, aynı zamanda Bolu kent merkezinde de günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bolu kent merkezinde de sis günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bolu kent merkezinde de sis günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.