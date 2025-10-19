Düzce, Sakarya ve Bolu'da Sonbahar Renkleri Görsel Şöleni

Düzce'nin yaylalarından Sakarya'nın Çam Dağı'na ve Bolu'nun otoyol geçişine kadar sonbaharın sarı, kahverengi ve yeşil tonları doğayı renklendiriyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 11:47
Düzce, Sakarya ve Bolu'da Sonbahar Doğayı Renklendiriyor

Sonbaharın gelmesiyle Düzce, Sakarya ve Bolu kırsalları sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarına bürünerek görsel bir şölen sunuyor.

Düzce: Yaylalarda Hazan Renkleri

Düzce'nin Gölyaka ilçesi ile Bolu'nun Taşkesti ilçesi sınırında yer alan Pürenli Yaylası, içinde bulunan gölet ve çam ağaçlarıyla doğaseverleri etkiliyor. Kente 28 kilometre uzaklıktaki, 1.400 rakımlı yayla, İstanbul ve Ankara arasında konumlandığı için ziyaretçi çekiyor.

Pürenli Yaylası'na ulaşım sağlayan ve rakımları 800 ile 1.900 metre arasında değişen Balıklı, Derebalık ve Hera yaylaları ise kalabalıktan uzak kamp yapmak isteyenlerin tercihleri arasında. Ziyaretçiler yaylalarda çadır ve karavan kampı yapabiliyor, yayla evlerinde konaklayabiliyor.

Sakarya: Çam Dağı'nda Hazan Tonları

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbahar ile birlikte sarı, kahverengi ve kızıl tonları belirginleşti. 900 rakımlı dağda, coğrafi işaretli "Kocaali Çam Dağı Kestane Balı" üretiminin yapıldığı kestane, çam ve gürgen ağaçlarının yaprakları hazan renklerini taşıyor.

Dağın yüksek kesimlerinde oluşan sis, yaprakların renkleriyle birleşerek fotoğrafik görüntüler oluşturuyor.

Bolu: Otoyol Geçişinde Renk Cümbüşü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde sonbahar, ağaçları sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına bürüdü. Bu kesim, her gün güzergahı kullanan on binlerce sürücü için görsel bir şölen sunuyor.

Tünel girişinden itibaren başlayan renk cümbüşü, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sisle birleşerek etkileyici manzaralar oluşturuyor. Bölgeden geçen sürücüler zaman zaman yol kenarlarında durarak çevrenin fotoğraflarını çekiyor.

Sonbaharın bu uyumlu renk geçişleri, Düzce, Sakarya ve Bolu'da dronla da görüntülendi.

Düzce'nin Pürenli Yaylası, sarı, yeşil ve kahverengi tonlarının hakim olduğu sonbaharda da doğaseverleri ağırlamaya devam ediyor.

