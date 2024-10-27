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Düzce Torkul Göleti Sonbaharın Büyüsüyle Ziyaretçilerini Bekliyor

Düzce'de yer alan Torkul Göleti, sonbahar renkleriyle adeta bir cennet sunuyor. Balıkçılar ve kampseverler için ideal bir yer.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 12:08
Düzce Torkul Göleti Sonbaharın Büyüsüyle Ziyaretçilerini Bekliyor

Düzce Torkul Göleti Sonbahar Güzellikleriyle Dolu

Düzce'nin güzelliklerinden biri olan Torkul Göleti, sonbahar mevsiminin tadını çıkarmak isteyenlere kapılarını açıyor. Volkanik çöküntü ile oluşmuş bu doğal alan, her yıl olduğu gibi bu sonbaharda da çeşitli etkinlikler için tercih ediliyor.

Serin Havanın ve Renklerin Keyfi

Gölet, Düzce şehir merkezine 34 kilometre mesafede ve 1451 metre yükseklikte yer alıyor. Dört bir yanı sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonları ile kaplı bu bölge, büyüleyici bir manzara sunuyor. Kayın, köknar, gürgen, kestane, akçaağaç ve karaçam gibi ağaçlarla çevrili Torkul, ziyaretçilerini sonbaharın canlı tonlarıyla karşılıyor.

Doğanın Tadını Çıkarın

Yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alana yayılmış olan bu orman içerisinde gizlenmiş olan gölet, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen balıkçılar, fotoğraf tutkunları ve kamp severler için mükemmel bir yer. Burada, hem doğanın huzurunu tatmak hem de sonbaharın eşsiz renkleri arasında keyifli anlar yaşamak mümkün.

Düzce'de volkanik çöküntüyle oluşmuş Torkul Göleti'ne gelen olta balıkçıları, fotoğrafseverler ve...

Düzce'de volkanik çöküntüyle oluşmuş Torkul Göleti'ne gelen olta balıkçıları, fotoğrafseverler ve kampçılar, hazan mevsimi manzaraları eşliğinde vakit geçiriyor. Etrafı kayın, köknar, gürgen, kestane, akçaağaç, karaçam gibi ağaçlarla çevrili volkanik çöküntüyle oluşmuş Torkul Göleti, misafirlerini sonbahar renkleriyle karşılıyor.

Düzce'de volkanik çöküntüyle oluşmuş Torkul Göleti'ne gelen olta balıkçıları, fotoğrafseverler ve...

Düzce'de volkanik çöküntüyle oluşmuş Torkul Göleti'ne gelen olta balıkçıları, fotoğrafseverler ve kampçılar, hazan mevsimi manzaraları eşliğinde vakit geçiriyor. Etrafı kayın, köknar, gürgen, kestane, akçaağaç, karaçam gibi ağaçlarla çevrili volkanik çöküntüyle oluşmuş Torkul Göleti, misafirlerini sonbahar renkleriyle karşılıyor.

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