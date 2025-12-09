Düzce Turizmi TTİ İzmir Fuarı'nda: 200 B2B Görüşme, 8 Konaklama Tesisi

Düzce’de faaliyet gösteren turizm işletmeleri, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) koordinatörlüğünde Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'ne Batı Karadeniz Otelleri çatısı altında katılarak toplamda 200 görüşme gerçekleştirdi.

Fuar katılımı ve görüşmeler

Her yıl düzenli olarak katılım sağlanan İzmir Fuarı'na bu yıl da odaya kayıtlı 8 konaklama tesisi ile iştirak edildi. Gerçekleşen fuar boyunca Düzce’de faaliyet gösteren konaklama tesisleri ulusal ve uluslararası katılımcılarla 200'den fazla B2B görüşme gerçekleştirdi.

Düzce'ye Gelsene tanıtımı

Fuar süresince, Düzce’nin tanınan markası haline gelen Düzce’ye Gelsene platformunun detaylı tanıtım ve sunumları yapıldı; konaklama tesisleri ve turizme dair tüm detayların tek bir noktada toplandığı bilgiler fuar katılımcılarıyla paylaşıldı. Platform, fuar katılımcılarından tam not aldı ve sadece TTİ İzmir Fuarı boyunca 10 binlerce kez ziyaret edildi.

Koordinasyon ve elde edilen sonuçlar

DTSO, yapılan tüm ikili görüşmelerin ve bağlantıların koordinasyonunu sağladı. Konaklama tesisleri yetkilileri, gerçekleşen B2B görüşmelerinden hayli verimli sonuçlar aldıklarını belirttiler.

DTSO Başkanı'nın açıklaması

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık: "Düzce Belediyesi ile işbirliği halinde Türkiye’nin en önemli turizm fuarlarından biri olan TTİ İzmir Fuarına 8 konaklama tesisimizle birlikte katıldık. Düzce’nin doğal ve kültürel zenginliklerinin yanında konforlu konaklama tesislerimizin varlığını da fuar ziyaretçileriyle paylaşmış olduk. Turizmin bir bütün olduğunu düşünüyor ve bu konuda tüm paydaşlarımız ile koordine şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

