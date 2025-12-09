DOLAR
42,59 -0,04%
EURO
49,59 0,01%
ALTIN
5.752,81 -0,23%
BITCOIN
3.854.134,89 0,22%

Düzce Turizmi TTİ İzmir Fuarı'nda: 200 B2B Görüşme, 8 Konaklama Tesisi

DTSO koordinasyonunda İzmir TTİ Fuarı'na katılan 8 Düzce konaklama tesisi, Batı Karadeniz Otelleri çatısı altında 200'den fazla B2B görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 16:27
Düzce Turizmi TTİ İzmir Fuarı'nda: 200 B2B Görüşme, 8 Konaklama Tesisi

Düzce Turizmi TTİ İzmir Fuarı'nda: 200 B2B Görüşme, 8 Konaklama Tesisi

Düzce’de faaliyet gösteren turizm işletmeleri, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) koordinatörlüğünde Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'ne Batı Karadeniz Otelleri çatısı altında katılarak toplamda 200 görüşme gerçekleştirdi.

Fuar katılımı ve görüşmeler

Her yıl düzenli olarak katılım sağlanan İzmir Fuarı'na bu yıl da odaya kayıtlı 8 konaklama tesisi ile iştirak edildi. Gerçekleşen fuar boyunca Düzce’de faaliyet gösteren konaklama tesisleri ulusal ve uluslararası katılımcılarla 200'den fazla B2B görüşme gerçekleştirdi.

Düzce'ye Gelsene tanıtımı

Fuar süresince, Düzce’nin tanınan markası haline gelen Düzce’ye Gelsene platformunun detaylı tanıtım ve sunumları yapıldı; konaklama tesisleri ve turizme dair tüm detayların tek bir noktada toplandığı bilgiler fuar katılımcılarıyla paylaşıldı. Platform, fuar katılımcılarından tam not aldı ve sadece TTİ İzmir Fuarı boyunca 10 binlerce kez ziyaret edildi.

Koordinasyon ve elde edilen sonuçlar

DTSO, yapılan tüm ikili görüşmelerin ve bağlantıların koordinasyonunu sağladı. Konaklama tesisleri yetkilileri, gerçekleşen B2B görüşmelerinden hayli verimli sonuçlar aldıklarını belirttiler.

DTSO Başkanı'nın açıklaması

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık: "Düzce Belediyesi ile işbirliği halinde Türkiye’nin en önemli turizm fuarlarından biri olan TTİ İzmir Fuarına 8 konaklama tesisimizle birlikte katıldık. Düzce’nin doğal ve kültürel zenginliklerinin yanında konforlu konaklama tesislerimizin varlığını da fuar ziyaretçileriyle paylaşmış olduk. Turizmin bir bütün olduğunu düşünüyor ve bu konuda tüm paydaşlarımız ile koordine şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜZCE’DE FAALİYET GÖSTEREN TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET VE SANAYİ ODASI KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE...

DÜZCE’DE FAALİYET GÖSTEREN TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET VE SANAYİ ODASI KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE ULUSLARARASI TURİZM TİCARET FUAR VE KONGRESİNE BATI KARADENİZ OTELLERİ ÇATISI ALTINDA KATILARAK TOPLAMDA 200 GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.

DÜZCE’DE FAALİYET GÖSTEREN TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET VE SANAYİ ODASI KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van Gürpınar'da Zincirleme Kaza: 3 Araç Çarpıştı, 5 Yaralı
2
İstanbul’da 5. ihale: En yüksek taksi plakası 5 milyon 211 bin TL’ye satıldı
3
Isparta'da Polis Kılığıyla 1 milyon 962 bin TL ve 70 bin 472 dolar Vurgunu — 3 Tutuklu
4
Pendik’te alkollü sürücü dehşeti: 3.2 promil, 7 araca hasar
5
Sakarya'da SASKİ Anaokullarında "Su Müfettişi" ile Su Tasarrufu Eğitimi
6
Kayseri TÜRKSOY 2027 Adaylığında İddialı: 'Biz Güçlü Bir Adayız'
7
Boyabat’ta iş kazası: Hızar makinesine kapılan işçi ağır yaralandı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi