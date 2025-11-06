Düzce Üniversitesi'nde 'Merhamet' Paneli — Mevlid-i Nebi Yılı

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin panelinde akademisyenler merhametin aile, Peygamber örneği ve sosyal hayattaki önemini tartıştı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 08:49
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 08:49
Düzce Üniversitesi'nde 'Merhamet' Paneli — Mevlid-i Nebi Yılı

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 'Mevlid-i Nebi Yılı: Bir Değer Olarak Merhamet' Paneli

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 'Mevlid-i Nebi Yılı: Bir Değer Olarak Merhamet' başlıklı panel, Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Panelde merhametin bireysel ve toplumsal boyutları tüm yönleriyle ele alındı.

Katılımcılar

Panele; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ertuğrul, Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, çok sayıda akademisyen ve öğrenciler katılım sağladı.

Program ve konuşmacılar

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Menekşe moderatörlüğünde gerçekleşen programda konuşan isimler ve sunum başlıkları şöyleydi: Doç. Dr. Faruk Görgülü - 'Ailede Merhamet ve Merhamet Eğitimi', Dr. Öğr. Üyesi Kenan Karagöz - 'Rahmet Peygamberi Hz. Muhammet', Düzce İl Müftüsü Osman Aydın - 'Sosyal İlişkilerde Merhamet'.

Doç. Dr. Faruk Görgülü'nün vurguları

Panelin ilk konuşmacısı Doç. Dr. Faruk Görgülü, konuşmasına Gazze'de yaşanan zulmü 'merhametsizliğin en acı örneği' olarak hatırlatarak başladı. Görgülü merhametin Allah tarafından insanın kalbine verilen ilahi bir duygu olduğunu belirtti ve şu noktaları öne çıkardı: 'Merhamete önce kendimizden başlamalıyız. Gönlümüzden öfkeyi, kıskançlığı ve kini çıkarmalıyız. Erdemin ve başarının gerçek ölçüsü rekabet değil, merhamettir.'

Dr. Öğr. Üyesi Kenan Karagöz'ün sunumu

Dr. Öğr. Üyesi Kenan Karagöz merhametin Peygamber Efendimizin hayatının her döneminde mevcut olduğunu vurguladı. Türkçede merhametin sıkça 'acımak' ile eşanlamlı kullanıldığını ancak gerçekte 'Merhamet sahip çıkmak korumak ve değer vermektir' anlamlarını taşıdığını ifade ederek, Hz. Muhammed'in hayatından örnekler ve ibretlik hikayelerle merhamet anlayışını anlattı.

Düzce İl Müftüsü Osman Aydın'ın mesajı

Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, merhametin bireysel ve toplumsal huzurun temeli olduğuna dikkat çekti. Aydın, sosyal ilişkilerde merhametin hakim olmasının insanın rahmetle bağ kurmasına bağlı olduğunu belirterek, 'Merhamet bize hem dünyada hem ahirette huzur kazandırır' dedi. Ayrıca selamlaşmanın sosyal yaşamdaki en güzel merhamet örneklerinden biri olduğunu vurguladı ve konuşmasını 'Kendisi için istediğini kardeşi için istemeyen, gerçek mümin olamaz' hadisiyle sonlandırdı.

Panelin kapanışı

Program, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "MEVLİD-İ NEBİ YILI: BİR DEĞER OLARAK...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "MEVLİD-İ NEBİ YILI: BİR DEĞER OLARAK MERHAMET" BAŞLIKLI PANEL, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "MEVLİD-İ NEBİ YILI: BİR DEĞER OLARAK...

İLGİLİ HABERLER

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet
2
Bayburt’ta Bavulda 1 Kilo 20 Gram Skunk Ele Geçirildi — 1 Kişi Tutuklandı
3
Kütahya'da Miniklere Suçtan Korunma Eğitimi
4
Kütahya Hayme Ana Lisesi’nden Gazze’ye Destek: İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz Konuştu
5
Cevizlibağ E5'te iş makinesi alev aldı — Trafikte yoğunluk
6
İshak Çelebi: 10 Kasım için daha duyarlı olunmalı
7
Gümüşhane-Bayburt Havalimanı 2026 Hedefiyle Hızla Yükseliyor

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek