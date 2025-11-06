Düzce Üniversitesi'nde 'Merhamet' Paneli — Mevlid-i Nebi Yılı

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 'Mevlid-i Nebi Yılı: Bir Değer Olarak Merhamet' Paneli

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 'Mevlid-i Nebi Yılı: Bir Değer Olarak Merhamet' başlıklı panel, Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Panelde merhametin bireysel ve toplumsal boyutları tüm yönleriyle ele alındı.

Katılımcılar

Panele; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ertuğrul, Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, çok sayıda akademisyen ve öğrenciler katılım sağladı.

Program ve konuşmacılar

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Menekşe moderatörlüğünde gerçekleşen programda konuşan isimler ve sunum başlıkları şöyleydi: Doç. Dr. Faruk Görgülü - 'Ailede Merhamet ve Merhamet Eğitimi', Dr. Öğr. Üyesi Kenan Karagöz - 'Rahmet Peygamberi Hz. Muhammet', Düzce İl Müftüsü Osman Aydın - 'Sosyal İlişkilerde Merhamet'.

Doç. Dr. Faruk Görgülü'nün vurguları

Panelin ilk konuşmacısı Doç. Dr. Faruk Görgülü, konuşmasına Gazze'de yaşanan zulmü 'merhametsizliğin en acı örneği' olarak hatırlatarak başladı. Görgülü merhametin Allah tarafından insanın kalbine verilen ilahi bir duygu olduğunu belirtti ve şu noktaları öne çıkardı: 'Merhamete önce kendimizden başlamalıyız. Gönlümüzden öfkeyi, kıskançlığı ve kini çıkarmalıyız. Erdemin ve başarının gerçek ölçüsü rekabet değil, merhamettir.'

Dr. Öğr. Üyesi Kenan Karagöz'ün sunumu

Dr. Öğr. Üyesi Kenan Karagöz merhametin Peygamber Efendimizin hayatının her döneminde mevcut olduğunu vurguladı. Türkçede merhametin sıkça 'acımak' ile eşanlamlı kullanıldığını ancak gerçekte 'Merhamet sahip çıkmak korumak ve değer vermektir' anlamlarını taşıdığını ifade ederek, Hz. Muhammed'in hayatından örnekler ve ibretlik hikayelerle merhamet anlayışını anlattı.

Düzce İl Müftüsü Osman Aydın'ın mesajı

Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, merhametin bireysel ve toplumsal huzurun temeli olduğuna dikkat çekti. Aydın, sosyal ilişkilerde merhametin hakim olmasının insanın rahmetle bağ kurmasına bağlı olduğunu belirterek, 'Merhamet bize hem dünyada hem ahirette huzur kazandırır' dedi. Ayrıca selamlaşmanın sosyal yaşamdaki en güzel merhamet örneklerinden biri olduğunu vurguladı ve konuşmasını 'Kendisi için istediğini kardeşi için istemeyen, gerçek mümin olamaz' hadisiyle sonlandırdı.

Panelin kapanışı

Program, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

