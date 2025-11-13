Düzce Üniversitesi’nde Öğretim Üyelerine Başarı Belgeleri Verildi

Rektörlük makamında düzenlenen törenle ödüller sahiplerine sunuldu

Düzce Üniversitesi, yürüttükleri başarılı akademik çalışmalarla üniversiteye değer katan öğretim üyelerine başarı belgeleri takdim etti. Tören, Rektörlük makamında gerçekleştirildi.

Törene; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin, Araştırma Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aysun Aydın ile başarı belgesi almaya hak kazanan öğretim üyeleri katıldı.

Nitelikli bilimsel çalışmalarıyla üniversiteye katma değer sağlayan akademisyenler ve aldıkları ödüller şöyle sıralandı:

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhan Hacıoğlu — Akademik Başarı Ödülü

Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Pelit — Patent Ödülü

Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hicran Hamza Çelikyay — Proje Ödülü

Fen Edebiyat Fakültesi’nden Dr. Hasan Kara — İnovatif Tez Ödülü

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Budak — Genç Bilim İnsanı Ödülü

Eğitim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Özak — Toplumsal Katkı ve Sosyal Sorumluluk Ödülü

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, ödül alan öğretim üyelerini tebrik ederek, Düzce Üniversitesi’ne sağladıkları değerli katkılar için teşekkür etti. Sözbir, öğretim üyelerinin fark oluşturan akademik çalışmaları sayesinde üniversitenin başarı sıralamalarında üst basamaklara çıktığına vurgu yaparak, kendilerine başarılarının devamını diledi.

