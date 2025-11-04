Düzce Üniversitesi'nden 10 Öğrenci Projesine ÜNİDES Desteği

Düzce Üniversitesi öğrenci topluluklarına 10 projeyle ÜNİDES desteği

Düzce Üniversitesi bünyesindeki öğrenci toplulukları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında sundukları projelerle destek almaya hak kazandı. Toplam 10 proje destek aldı; bunların 3'ü ulusal, 7'si yerel olarak belirlendi.

Türkiye genelinde devlet ve vakıf üniversitelerinden 3 bin 764 proje başvurusu yapılırken, Düzce Üniversitesi toplulukları sundukları 10 proje ile destek kazandı.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir öğrencilerin elde ettiği başarıya ilişkin şunları ifade etti: Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÜNİDES’in 5. dönem sonuçlarına göre üniversitemiz öğrenci toplulukları, 3’ü ulusal 7’si yerel olmak üzere toplam 10 projeyle desteklenmeye hak kazanmıştır. Bu sonuç, öğrencilerimizin sürdürülebilir bir başarı çizgisine sahip olduğunu ve topluluklarımızın proje kültürünü istikrarlı biçimde devam ettirdiğini göstermektedir. 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’nda da destek sayısının katlanarak artacağına inanıyorum. Destek almaya hak kazanan değerli öğrencilerimizi ve danışman akademisyenlerimizi gönülden kutluyor, çalışmalarının üniversitemize ve ülkemize yeni ilhamlar kazandırmasını diliyorum

Desteklenen projeler

ÜNİDES 5. Dönem kapsamında desteklenen projeler arasında şunlar yer alıyor: Yönetim Bilişim Sistemleri Topluluğu - Ulusal Yapay Zeka ve Dijitalleşme Zirvesi; Yazılım ve Bilişim Topluluğu - Arduino ile Temel Elektronik ve Kodlama Atölyesi; Endüstri Mühendisliği Topluluğu - Verimlilik’26; Üniversite Artı Kariyer Topluluğu - Kampüslerden Filistin’e Dayanışma: Farkındalık Oluşturulması ve Duvar (Mural) Projesi; İngilizce Topluluğu - İngilizce Öğretmenliği Alanında Mesleki Farkındalık ve Gelişim Etkinliği; Psikoloji Topluluğu - Psikolojinin Perde Arkası; Teknofest Topluluğu - Teknofest Teknoloji Konferansı; Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Topluluğu - Sektörle Yüz Yüze 3; Robotik ve Yapay Zeka Topluluğu - Yapay Zeka Tabanlı Afet Erken Uyarı Sistemleri Kullanımı ve Afet Yönetimi Farkındalık Üzerine Etkilerinin Araştırılması Çalıştayı; Gastronomi ve Mutfak Sanatları Topluluğu - Mutfakta Bilimsel Dönüşüm.

Üniversite yönetimi, destek kazanan öğrenci topluluklarını ve danışman akademisyenleri tebrik ederek bu projelerin hem üniversite hem de ülke düzeyinde yeni katkılar sunmasını hedeflediklerini belirtti.

