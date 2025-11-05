Düzce Üniversitesi SilentLink, 'Gerçek Zamanlı İşaret Dili Çevirmeni' ile 50 Bin Lira Ödül

Düzce Üniversitesi SilentLink takımı, 'Gerçek Zamanlı İşaret Dili Çevirmeni' projesiyle Microsoft Ofisi'ndeki finalde ikincilik ve 50 bin lira ödül kazandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 17:50
Düzce Üniversitesi SilentLink ekibi Microsoft finalinde 50 bin lira ödül kazandı

İkincilik ödülü, erişilebilirlik odaklı proje ile geldi

Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Topluluğu öğrencilerinden oluşan SilentLink takımı, önemli bir başarıya imza attı. Yaklaşık 270 takım arasından son 10 takım arasına kalarak finale yükselen ekip, İstanbul’daki Microsoft Ofisi’nde düzenlenen onsite final yarışmasında ikincilik ödülü alarak büyük bir gurur yaşadı.

Takım; 3. sınıf öğrencileri Furkan Erdoğan, Emre Yörük, Ömer İğde ve Taylan Işık’tan oluşuyor. Ekibin geliştirdiği Gerçek Zamanlı İşaret Dili Çevirmeni projesi, jüri tarafından ikinciliğe layık görüldü ve takıma 50 bin lira tutarında ödül getirdi.

Yarışmada amaç, engelli bireylerin bankacılık ve dijital iletişim süreçlerinde yaşadığı zorluklara yenilikçi çözümler getirmekti. SilentLink’in projesi, işitme engelli kullanıcıların video görüşmelerinde yaptıkları işaret dilini anında metne çeviriyor. Ayrıca müşteri hizmetlerinden gelen sesleri metne dönüştürerek iletişimi daha hızlı ve erişilebilir hale getiriyor.

Öğrenciler, projeyi kısa sürede uygulanabilir bir MVP haline getirerek teknolojiyi sosyal fayda ile birleştirdiklerini ve engelli bireylerin dijital dünyadaki erişilebilirliğine katkı sağladıklarını vurguladı.

