Düzce Üniversitesi Töreninde TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Önemli Açıklamalar

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Açıklamaları
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, "İsrail'in bir yıldır Gazze'de sürdürdüğü katliamlar, dünya dengelerini derinden etkileyen hayati bir gelişme olarak önümüzde duruyor" dedi.
Düzce'de Olmanın Memnuniyeti
Kurtulmuş, Düzce'de olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, üniversitenin yeni akademik yılının öğretim üyeleri ve öğrencileri için verimli geçmesini diledi.
Recai Kutan İçin Başsağlığı
Kurtulmuş, hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'a da rahmet dileyerek, onun siyaset dünyasındaki duruşunu ve Türkiye'nin kalkınmasına katkısını anlattı.
Yeni Dünya Dönemi
Kurtulmuş, dünyada yeni bir dönemin başladığını belirterek, bu dönemin en önemli özelliklerinden birinin çok kutupluluk olduğunu vurguladı. "Önümüzdeki süreçte birçok yeni güç merkezi ortaya çıkacaktır" dedi.
İsrail'in Saldırıları ve Türkiye'nin Rolü
Kurtulmuş, İsrail'in son bir yılda bölgede açtığı ateş çukurlarını ve bunun sonuçlarını değerlendirerek, Türkiye'nin bu süreçte önemli bir rol üstleneceğinin altını çizdi. "Arzımevudun gerçekleşmesine Türkiye asla müsaade etmeyecektir" şeklinde konuştu.
Milli Birlik vurgusu
Kurtulmuş, Türkiye içinde farklı görüşlerin olmasına rağmen milli meselelerde birleşmek gerektiğini ifade etti. Bu birliktelik, ulusal savunma ve uluslararası ilerleme için şart olduğunu belirtti.
İsrail'in Yalnızlaşması
Son olarak, Kurtulmuş, Netanyahu ve çetesinin bir noktada yalnızlaşacağını ve dünya üzerindeki ciddi gelişmelerin Türkiye'nin duruşunu etkileyeceğini dile getirerek, durumun uluslararası barış için önemini bir kez daha vurguladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.