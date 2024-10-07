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Düzce Üniversitesi Töreninde TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Önemli Açıklamalar

Kurtulmuş, Gazze'deki durumu değerlendirerek Türkiye'nin milli menfaatler üstüne birleşmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 17:46
Düzce Üniversitesi Töreninde TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Önemli Açıklamalar

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Açıklamaları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, "İsrail'in bir yıldır Gazze'de sürdürdüğü katliamlar, dünya dengelerini derinden etkileyen hayati bir gelişme olarak önümüzde duruyor" dedi.

Düzce'de Olmanın Memnuniyeti

Kurtulmuş, Düzce'de olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, üniversitenin yeni akademik yılının öğretim üyeleri ve öğrencileri için verimli geçmesini diledi.

Recai Kutan İçin Başsağlığı

Kurtulmuş, hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'a da rahmet dileyerek, onun siyaset dünyasındaki duruşunu ve Türkiye'nin kalkınmasına katkısını anlattı.

Yeni Dünya Dönemi

Kurtulmuş, dünyada yeni bir dönemin başladığını belirterek, bu dönemin en önemli özelliklerinden birinin çok kutupluluk olduğunu vurguladı. "Önümüzdeki süreçte birçok yeni güç merkezi ortaya çıkacaktır" dedi.

İsrail'in Saldırıları ve Türkiye'nin Rolü

Kurtulmuş, İsrail'in son bir yılda bölgede açtığı ateş çukurlarını ve bunun sonuçlarını değerlendirerek, Türkiye'nin bu süreçte önemli bir rol üstleneceğinin altını çizdi. "Arzımevudun gerçekleşmesine Türkiye asla müsaade etmeyecektir" şeklinde konuştu.

Milli Birlik vurgusu

Kurtulmuş, Türkiye içinde farklı görüşlerin olmasına rağmen milli meselelerde birleşmek gerektiğini ifade etti. Bu birliktelik, ulusal savunma ve uluslararası ilerleme için şart olduğunu belirtti.

İsrail'in Yalnızlaşması

Son olarak, Kurtulmuş, Netanyahu ve çetesinin bir noktada yalnızlaşacağını ve dünya üzerindeki ciddi gelişmelerin Türkiye'nin duruşunu etkileyeceğini dile getirerek, durumun uluslararası barış için önemini bir kez daha vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

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