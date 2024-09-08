Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Düzce Valiliği'nden Bursaspor Maçında Çıkan Olaylara İlişkin Açıklama

Düzce'deki futbol maçında yaşanan olaylar sonrası Valilik idari tahkikat başlattı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 10:47
Düzce Valiliği'nden Bursaspor Maçında Çıkan Olaylara İlişkin Açıklama

Düzce Valiliği'nden Açıklama

Düzce'de TFF 3. Lig 1. Grup'ta Düzcespor ile Bursaspor arasında oynanan maçta, yaşanan olaylara ilişkin Düzce Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, konuk ekip taraftarlarının stada izinsiz girmeye çalıştıkları belirtildi.

Olayların Sebepleri

Maçta, Bursaspor taraftarlarına tahsis edilen 450 bilet, ev sahibi kulüp tarafından karşılık bulmasına rağmen, toplamda 1200 Bursaspor taraftarının stadyuma gelmesi gerginliğe yol açtı. Bu durum, stadyum kapasitesinin yeterli olmaması nedeniyle arbitraj olaylarını beraberinde getirdi.

İdari Tahkikat Başlatıldı

Düzce Valiliği, olayların detaylı bir şekilde incelenebilmesi için idari tahkikata başladığını duyurdu. Ayrıca, zor kullanma yetkisini ihlal ettiği değerlendirilen bir güvenlik personelinin görevden uzaklaştırıldığı aktarıldı.

Özetle, Bursaspor taraftarlarının stada girişi engellenirken, yaşanan arbede olaylarının ardında yatan sebepler araştırılmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

Rekabet tavan yapınca emeklinin yüzü güldü! Emekliye ek 24 bin TL ödeme

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

MEB 120 Bin Personel Alımı Yapıyor: İşte Şehir Dağılımı ve Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

MEB 120 Bin Personel Alımı Yapıyor: İşte Şehir Dağılımı ve Başvuru Detayları

Rekabet tavan yapınca emeklinin yüzü güldü! Emekliye ek 24 bin TL ödeme

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar