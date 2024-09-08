Düzce Valiliği'nden Bursaspor Maçında Çıkan Olaylara İlişkin Açıklama

Düzce Valiliği'nden Açıklama

Düzce'de TFF 3. Lig 1. Grup'ta Düzcespor ile Bursaspor arasında oynanan maçta, yaşanan olaylara ilişkin Düzce Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, konuk ekip taraftarlarının stada izinsiz girmeye çalıştıkları belirtildi.

Olayların Sebepleri

Maçta, Bursaspor taraftarlarına tahsis edilen 450 bilet, ev sahibi kulüp tarafından karşılık bulmasına rağmen, toplamda 1200 Bursaspor taraftarının stadyuma gelmesi gerginliğe yol açtı. Bu durum, stadyum kapasitesinin yeterli olmaması nedeniyle arbitraj olaylarını beraberinde getirdi.

İdari Tahkikat Başlatıldı

Düzce Valiliği, olayların detaylı bir şekilde incelenebilmesi için idari tahkikata başladığını duyurdu. Ayrıca, zor kullanma yetkisini ihlal ettiği değerlendirilen bir güvenlik personelinin görevden uzaklaştırıldığı aktarıldı.