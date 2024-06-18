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Düzce Valiliği'nden müsilaj açıklaması geldi: Numuneleri TÜBİTAK'a gönderdik

Düzce Valiliği halkı endişelendiren köpüklenmeye yönelik açıklama yaptı. Akçakoca ilçesi kıyılarında görülen köpüklenmenin müsilaj olmadığını aktaran Düzce Valiliği, tetkik amaçlı numune aldıklarını kaydetti.

Yayın Tarihi: 18.06.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 09:26
Düzce Valiliği'nden müsilaj açıklaması geldi: Numuneleri TÜBİTAK'a gönderdik

Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesi kıyılarında görülen köpüklenmenin müsilaj olmadığını açıkladı. İleri tetkik amaçlı alınan numunelerin ilgili kurumlara gönderildiği belirtildi.

Düzce Valiliği, sosyal medya ve bazı haber kanallarında yer alan "Karadeniz'de müsilaj yayılıyor" iddiaları üzerine açıklama yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, köpüklenmenin büyük oranda kaybolduğu, deniz suyunun berrak ve kokusuz olduğu gözlemlendi. Valilik açıklamasında, "Uzman ekiplerimizce yapılan değerlendirmeler, köpüklenmenin müsilaj olmadığını ortaya koymuştur." denildi.

Köpüklenmenin sebebi belli oldu 

Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Taşpınar ve ekibi de konuyla ilgili detaylı incelemelerde bulundu. Taşpınar, köpüklenmenin müsilaj olmadığını, hızlı şekilde çoğalan ve kısa süre sonra ölen alglerin bu duruma sebep olduğunu belirtti. Ayrıca, köpüklenmenin ortamdaki yüksek sıcaklık ve besin maddeleriyle ilgili olarak oluştuğunu vurguladı.

Numuneler TÜBİTAK’a gönderildi

Valilik tarafında yapılan açıklamada, denizdeki yüzey aktif maddelerin yağ ve proteinlerle parçalanıp köpürmeye neden olduğu aktarıldı. İleri tetkik amaçlı su numuneleri alındığı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne ve Bolu Gıda Kontrol Laboratuvarı’na gönderildiği kaydedildi. Su numunelerinde ağır metal analizleri yapılacağı kaydedilirken, sonuçların ayıca paylaşılacağı da belirtildi.

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