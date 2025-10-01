Düzce Valisi Aslan, 5. Sınıf Başkanı Alper Cinel'in Sözünü Yerine Getirdi

Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda sürpriz ziyaret

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Alper Cinel'in sınıf başkanlığı seçimi sürecinde verdiği 'Seçilirsem Sayın Valimizi sınıfa davet edeceğim.' sözünü yerine getirdi.

Demetevler Mahallesi'ndeki okulun 5/A şubesinde, 14 aday arasından 11 oyla sınıf başkanı seçilen Alper Cinel, arkadaşlarına verdiği söz üzerine Vali Aslan'a mektup yazarak okula davet etti.

Vali Selçuk Aslan, eşi Pınar Aslan ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Ortaokuluna giderek Cinel ve arkadaşlarını sınıfta ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Vali Aslan, seçimi kazanması ve özgüveni dolayısıyla Cinel'i tebrik etti.

Cinel'in pasta kesme sözünü de öğrencilerle birlikte gerçekleştiren Vali Aslan, 'Alper Başkanımıza destek olmak için davetine icabet edelim dedik. Başkanımız bizden önce de diğer vaatlerini yerine getirmiş. Öğrencilerimizin böyle özgüvenli hareket etmeleri ve cesaretli duruşları bizleri mutlu ediyor. Tüm arkadaşlarına ve Alper Başkanımıza başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Sınıf başkanı Alper Cinel de 'Vali amcamıza geldiği için teşekkür ederiz, sözümü yerine getirdiğim için mutluyum.' dedi.

