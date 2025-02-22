Düzce Valisi Aslan, Karla Mücadele Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Düzce Valisi Selçuk Aslan, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını denetleyerek vatandaşların güvenliğini önceliklendirdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 00:58
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 01:19
Düzce Valisi Aslan, Karla Mücadele Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Düzce Valisi Aslan, Karla Mücadele Çalışmalarını İnceledi

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda gerçekleştirilen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Bu kapsamda Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Kaynaşlı Bakım ve İşletme Şefliğini ziyaret eden Vali Aslan, Bölge Müdürü Savaş Bayındır ile çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Vatandaşların Güvenliği İçin Seferberlik

Yaptığı açıklamada, kar yağışının sabah saatlerinden itibaren yoğunlaştığını ifade eden Aslan, "Karayolları, İl Özel İdaresi ve şehir içlerinde belediye ekiplerimiz, vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için seferber olmuştur. İlimiz genelinde devlet yolları, otoyollar, şehir içleri ve köylerde kapalı yol bulunmamaktadır." dedi.

Ekiplerin 24 saat esasına dayalı çalıştığını vurgulayan Aslan, kent genelinde ciddi bir kazanın yaşanmadığını belirtti. "Önceliğimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayabilmek. Ulaşım ihtiyacı olan, seyahat etmesi gereken vatandaşlarımızın güvenli şekilde seyahat edebilmeleri için tüm ekiplerimiz özveriyle çalışmalarına devam ediyor." şeklinde konuştu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolundaki karla mücadele çalışmalarını...

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolundaki karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Kaynaşlı Bakım ve İşletme Şefliğini ziyaret eden Aslan, Bölge Müdürü Savaş Bayındır'dan karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolundaki karla mücadele çalışmalarını...

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolundaki karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Kaynaşlı Bakım ve İşletme Şefliğini ziyaret eden Aslan, Bölge Müdürü Savaş Bayındır'dan karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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