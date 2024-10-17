Düzce ve Bolu'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Düzce ve Bolu'da Kar Yağışı Başladı

Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı.

Yaylalar Beyaz Örtüyle Kaplandı

Yağış sonrası Sinekli, Kardüz, Samandere ve Pürenli yaylaları, beyaz örtüyle kaplanarak kış manzaraları sundu.

Yağışların Devamı Bekleniyor

Bölgedeki kar yağışlarının devam etmesi bekleniyor. Ayrıca, Bolu'da Yedigöller yolu üzerindeki Ayıkayası ve Çeledoruğu mevkilerinde de kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Düzce'de gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının ardından Sinekli yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Düzce'de gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının ardından Sinekli yaylası beyaz örtüyle kaplandı.