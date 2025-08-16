DOLAR
Düzce ve Kocaeli'de Denize Giriş Yasaklandı — Plajlara Kırmızı Bayrak Çekildi

Düzce ve Kocaeli'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Akçakoca ve Kandıra ilçelerindeki plajlarda denize giriş yasaklandı; cankurtaranlar kırmızı bayrakla uyarıyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 14:47
Düzce ve Kocaeli'de Denize Giriş Yasaklandı — Plajlara Kırmızı Bayrak Çekildi

Düzce ve Kocaeli'de denize girişine yasak

Düzce ile Kocaeli'de etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yetkililer denize girilmemesi yönünde uyarıda bulundu. Vatandaşların can güvenliği için alınan kararlar kapsamında bazı plajlar kapatıldı.

Akçakoca'da tüm plajlar kapatıldı

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede tüm plaj ve sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, can güvenliği nedeniyle vatandaşlardan tüm plajlarda denize girilmemesi konusunda hassasiyet göstermeleri istendi.

Öte yandan sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Kocaeli'de 5'i hariç plajlarda yasak

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün ve yarın Kerpe, Seyrek, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.

Yetkililer, vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemelerini istedi.

