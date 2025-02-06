Düzce ve Kocaeli'de Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Düzce ve Kocaeli'de Kar Etkisini Artırıyor

Düzce ve Kocaeli genelinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla süren kar yağışı, etkisini artırarak ulaşımda ciddi aksamalar yaşattı. Özellikle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar, yer yer ulaşımı güçleştiriyor.

Kaynaşlı Kavşağı bölgesinde, polis ve jandarma ekipleri sürücüleri uyarmayla birlikte, karayolları ekiplerinin yürüttüğü kürüme ve tuzlama çalışmaları sırasında trafiği kısa süreliğine durduruyor.

Mahsur Kalan Tırların Kurtarılması

Düzce'nin Yığılca ilçesi ile Zonguldak'ın Alaplı ilçeleri arasında taş ocağından nakliyecilik yapan 5 tır, yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri, araç takip cihazı sayesinde mahsur kalan araçların yerlerini belirleyerek, kar küreme çalışması ile 5 sürücüye ulaştı.

Yığılca Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Bayram Kaptan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arkadaşların telefonları çekmediği için araç takiple bulduk. Devletimizin imkanlarıyla araçlarımızı mahsur kaldığı yerden kurtardık," dedi. Mahsur kalan sürücüler ise, ekiplere teşekkür ettiklerini ve uzun zamandır burada beklediklerini belirterek, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Çok şükür şu an kurtarıldık," şeklinde ifade ettiler.

Ulaşımda Sorunlar Devam Ediyor

Kent merkezinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle Bahçeşehir Kalıcı Konutlar mevkisinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları, İl Özel İdaresi ve Düzce Belediyesi ekipleri, ulaşımda sorun yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Gölyaka ilçesinde, kar yağışının sürmesiyle birlikte okulların tatil edildiği ve çocukların sokaklarda kartopu oynayarak keyif aldıkları bildirildi.

Düzce Valiliği, kar yağışının bu gece ve yarın yoğun şekilde devam edeceğini, buzlanma riskinin bulunduğunu belirterek, vatandaşları uyardı.

Kocaeli'de Kar Yağışı Devam Ediyor

Kocaeli'de ise, yüksek kesimlerde dün gece başlayan kar yağışı, bugünde devam ediyor. İzmit'in merkezi, Umuttepe Bölgesi, Kartepe Kayak Merkezi gibi birçok bölgede kar etkili oldu. Karla mücadele ekipleri, ilçe merkezleri ve yüksek kesimlerde küreme ile tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri, yağış ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıyor.

Düzce'de kent genelinde sabahtan bu yana aralıklarla süren kar yağışı etkisini artırdı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Gölyaka ilçesinde ise etkisini sürdüren yağış nedeniyle okulların tatil edildiği haberini alan çocuklar, sokaklara çıkarak kartopu oynadı, yaptıkları kızaklarla kaydı.

Düzce'de kent genelinde sabahtan bu yana aralıklarla süren kar yağışı etkisini artırdı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Gölyaka ilçesinde ise etkisini sürdüren yağış nedeniyle okulların tatil edildiği haberini alan çocuklar, sokaklara çıkarak kartopu oynadı, yaptıkları kızaklarla kaydı.