DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,09 -0,1%
ALTIN
4.710,29 -0,42%
BITCOIN
4.566.216,24 -0,31%

Düzce Yığılca'da Orman Yangını Söndürüldü: İtfaiye ve Vatandaş Müdahalesi

Düzce Yığılca'daki Mengen-Karakaş arasındaki orman yangını, itfaiye ekipleri ve vatandaşların 'patpat' destekli müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 01:58
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 01:58
Düzce Yığılca'da Orman Yangını Söndürüldü: İtfaiye ve Vatandaş Müdahalesi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların işbirliği sonucu söndürüldü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, Mengen ile Karakaş köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve bölge halkının yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına ilişkin ihbarın ardından Yığılca Orman İşletmesine ait çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler, rüzgarın etkisiyle eğimli araziye sıçradı; ekipler bölgeye ulaşana kadar köylüler kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu. Köylüler, arkasına ilaçlama motoru yükledikleri tarım araçları olan 'patpat'larla alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

Ekiplerin bölgeye ulaşmasının ardından yürütülen çalışmalar sonucunda yangın, yaklaşık 2 saat süren yoğun çabalarla kontrol altına alındı.

Bölgede halen soğutma çalışmaları devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'de 3 Haftalık Saldırılarda 1100 Ölü: 100'ü Aşkın Robot Patlayıcı Kullanıldı
2
Şanlıurfa Eyyübiye'de İşçi Servisi ile Kamyon Çarpıştı: 5 Yaralı
3
Trump İmzaladı: ABD Bayrağını Yakanlara 1 Yıl Hapis
4
Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025
5
Akın: Sındırgı Depreminde Başarılı Sınav — Konteyner Kent ve Acil Müdahale
6
İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Yeni Sigorta Düzenlemesi Geldi
7
Adana'da Kaçak Yapılar Yıkıldı, Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı