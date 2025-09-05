Düzce Yığılca'da Orman Yangını Söndürüldü: İtfaiye ve Vatandaş Müdahalesi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların işbirliği sonucu söndürüldü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, Mengen ile Karakaş köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve bölge halkının yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına ilişkin ihbarın ardından Yığılca Orman İşletmesine ait çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler, rüzgarın etkisiyle eğimli araziye sıçradı; ekipler bölgeye ulaşana kadar köylüler kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu. Köylüler, arkasına ilaçlama motoru yükledikleri tarım araçları olan 'patpat'larla alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

Ekiplerin bölgeye ulaşmasının ardından yürütülen çalışmalar sonucunda yangın, yaklaşık 2 saat süren yoğun çabalarla kontrol altına alındı.

Bölgede halen soğutma çalışmaları devam ediyor.