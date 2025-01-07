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Düzce Yumurta Üretim Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı

Düzce'de bir yumurta üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:35
Düzce Yumurta Üretim Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı

Düzce'deki Yumurta Üretim Tesisi Yangını

Düzce'nin 1. Organize Sanayi Bölgesi Küçükahmetler mevkisinde bulunan bir yumurta üretim tesisinin depo bölümünde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri kapsamında tesis çevresinde şerit çekerek önlem aldı.

Yangın alanında itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sürerken, detaylı incelemelerin yapılacağı bildirildi.

Düzce’de yumurta üretim tesisinin depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına...

Düzce’de yumurta üretim tesisinin depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Düzce’de yumurta üretim tesisinin depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına...

Düzce’de yumurta üretim tesisinin depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

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