Düzceli Kadın Meclis Üyeleri 'Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne Katıldı

Düzce Belediyesi kadın meclis üyeleri, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen 'Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne katıldı. Etkinlikte Düzce'yi meclis üyeleri Dilale Seyyar, Ayşe Nimet Özer ve Özlem Kapoğlu temsil etti.

Paneller ve gündem

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iştirak etti. Zirvede 'Türkiye’de Şehircilik Vizyonu ve Konut Politikası', 'Şehircilikte Kadın ve Aile Politikaları', 'Akıllı Şehirler, Enerji Yönetimi ve Dijital Dönüşüm' ve 'İklim Değişikliği' konuları ele alındı.

Meclis üyeleri, program kapsamında düzenlenen panelleri takip ederek yerel yönetim deneyimlerini paylaştı ve diğer katılımcılarla fikir alışverişinde bulundu. Etkinlik, kadınların yerel yönetimdeki rolünü güçlendiren tartışma ve işbirliği fırsatları sundu.

