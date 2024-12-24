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Düzceli Usta, 1977 Model Aracını Torunlarına Miras Bırakıyor

Düzce'de oto kaporta ustası Nihat Onar, restore ettiği 1977 model otomobilini torunlarına saklıyor. Manevi değeri yüksek!

Yayın Tarihi: 24.12.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:25
Düzceli Usta, 1977 Model Aracını Torunlarına Miras Bırakıyor

Düzceli Kaporta Ustası Nihat Onar'ın Anı Biriktiren Aracı

Düzce'de yaşayan 59 yaşındaki oto kaporta ustası Nihat Onar, restore ettiği 1977 model otomobilini, torunlarına aktarabilmek için garajında saklıyor. 1998 yılında edindiği bu eşsiz araç, zaten paranın ötesinde bir manevi değer taşıyor.

Özel Günler İçin Saklı

Onar, Kovid-19 salgını döneminde aracı orijinal parçalarıyla restore ettikten sonra evinin garajına çekti. Ailesine bile aracı kullanmasına izin vermeyen Onar, bu otomobili torunlarına miras bırakmayı hedefliyor. "Parayla alakası yok çünkü manevi değeri var," diyen Nihat Onar, aracın 1998'den beri kendisinde olduğunu vurguladı.

Otomobilin Anıları ve Kullanımı

Nihat Onar, "Sigortasını, bandrolünü öder, muayenesini yaptırırım, arabayı trafikten çekmem. Güzel havalarda canım isteyince biner, yine garaja çekerim. O arabaya torunlarım binecek," şeklinde konuştu. Ayrıca Onar, en son 2 yıl önce en küçük kardeşinin düğününde bu aracı gelin arabası olarak kullandıklarını ve bunun kendilerine bambaşka bir tat kattığını ifade etti.

Oğul Onar'dan Hassasiyet Açıklaması

Nihat Onar'ın 35 yaşındaki oğlu Ertan Onar, kardeşleriyle birlikte araba kullanmayı bu otomobilde öğrendiklerini belirtirken, babalarının hassasiyetinden ötürü artık aracına binmediklerini dile getirdi. Restorasyonu yapılan otomobil, yalnızca özel günlerde kullanılıyor. Onar, otomobilin 77 bin 500 kilometrede olduğunu kaydetti.

Onar, babasının aracıyla çok güzel anılar biriktirdiğini ve arabanın kötü zamanlarında asla yolda bırakmadığını belirterek, "Kısa da olsa kullanmak hoşumuza gitti," dedi.

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