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Düzenli Kolesterol Seviyesi Olmayanlar Demansa Daha Yakın

Değişken kolesterol seviyeleri, demans riskiyle bağlantılı. Araştırma detaylarına bakalım.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 13:10
Düzenli Kolesterol Seviyesi Olmayanlar Demansa Daha Yakın

Kolesterol Değişkenliği ve Demans Riski

Bilim insanları, kolesterol seviyesi sabit olmayan bireylerin, demansa yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Science Daily kaynaklı haberde, demans tanısı almayan ve yaş ortalaması 74 olan 9.846 katılımcının kolesterol seviyelerinin çalışmanın başlangıcında ve sonraki üç yıl boyunca birer kez ölçüldüğü belirtildi.

Uzun Süreli Takip ve Testler

Son muayeneden sonra ortalama 5,5 yıl takip edilen katılımcılar, her yıl hafıza becerilerini ölçen testlerden geçirildi. Araştırmacılar, katılımcıları ilk ve son kolesterol sonuçları arasındaki değişim miktarına göre dört gruba ayırdı.

Önemli Bulgular

Çalışma sonucunda, kolesterol değişiminin en belirgin olduğu gruptaki bireylerin ilerleyen yıllarda demans tanısı sağlama oranının, en az değişim görülen gruptakilere göre yüzde 60 daha fazla olduğu ortaya çıktı. Bu önemli bulgular, Neurology dergisinde yayımlandı.

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