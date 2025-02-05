Düzenli Omega-3 Tüketimi Yaşlanmayı Yavaşlatıyor

Bilim insanları, düzenli olarak Omega-3 vitamini almanın biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığını tespit etti. The Guardian'ın haberine göre, Harvard Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi'nden araştırmacılar, birleşik bir bilim ekibi olarak, yaşlanma ile ilgili 3 yıllık bir çalışmada, 777 yaşlı İsviçrelinin klinik deney sonuçlarını analiz etti.

Araştırma Sonuçları

Çalışmada, günde bir gram Omega-3 vitamini alan bireylerin, biyolojik yaşlanma sürelerinin, almayanlara göre 4 ay kadar azaldığı gözlemlendi. Araştırmacılar, D vitamini takviyesi yapan ve haftada en az üç kez 30 dakika egzersiz yapan katılımcılarda, daha büyük faydalar sağlandığını belirtti.

Omega-3 ve Sağlık İlişkisi

Ayrıca, Omega-3 içeren beslenme biçimlerinin iltihaplanmanın azalması, daha iyi eklem sağlığı, daha düşük kalp hastalığı, kanser ve bunama riski ile ilişkili olduğu vurgulandı. İngiltere'deki King's College London'da geriatrik tıp alanında araştırma görevlisi olan Mary Ni Lochlainn, çalışmaya dair yorumunda, "Bu basit ve düşük maliyetli müdahalelerin, yaşlandıkça yetişkinler için önemli faydalar sağladığını gösteren artan kanıtların önemli bir parçası olduğunu" dile getirdi.

Sonuçların Yayınlandığı Dergi

Araştırmanın detayları, Nature Aging dergisinde yayımlandı.