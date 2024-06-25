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Düzensiz göç denetimlerinde 1456 kişi yakalandı! Bakan Yerlikaya açıkladı...

Kurban Bayramı tatili boyunca "Kalkan-24" denetimleri kapsamında 1456 düzensiz göçmen yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyonların göçmen kaçakçılığına karşı kesintisiz süreceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 08:53
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 08:53
Düzensiz göç denetimlerinde 1456 kişi yakalandı! Bakan Yerlikaya açıkladı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kalkan-24" denetimlerinde yakalanan 1456 düzensiz göçmenin, Kurban Bayramı tatili boyunca sürdürülen titiz çalışmanın bir sonucu olduğunu ifade etti. Valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde, polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri aktif rol aldı.

GÖÇLE MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelenin Kurban Bayramı tatili boyunca da devam ettiğini vurgulayarak, bu süreçte ülke genelinde önemli başarılar elde edildiğini belirtti. Yapılan denetimlerde yakalanan düzensiz göçmenlerin, ilgili Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.

MOBİL GÖÇ NOKTALARI AKTİF KULLANILDI

Yerlikaya, açıklamasında 60 ilde 75'i İstanbul'da olmak üzere toplam 165 Mobil Göç Noktası aracının kullanıldığını ve 35 bin 159 kimlik kontrolü gerçekleştirildiğini söyledi. Bu denetimler sırasında yakalanan 1456 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerinin hızla başlatıldığını belirtti.

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