Düzensiz Göçmen Akını: Ceuta'da 15 Çocuk İspanya'ya Geçti

Düzensiz Göçmenler Ceuta’da Yüzerek İspanya’ya Girdi

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk bölgesi olan Ceuta'da, bu sabah gerçekleşen düzensiz göçmen akını sırasında 15'ten fazla çocuk, denizden İspanya tarafına geçti.

Erken Saatlerde Yoğun Sisi Fırsat Bilen Gruplar

Ceuta yerel yönetimi, İspanyol medyasına yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinde yoğun sisin avantajını kullanarak kalabalık bir grup düzensiz göçmenin İspanya'ya geçmeye çalıştığını belirtti. Ancak, çoğunluğu İspanyol jandarması tarafından Fas tarafına geri gönderildi.

Sayıları Artan Düzensiz Göçmenler

Yetkililer, 15 çocuk yaşta düzensiz göçmenin Ceuta’ya giriş yaptığını ve genel göçmen sayısının kesin olarak bilinmediğini aktardı. Son dönemlerde Ceuta’ya yönelik düzensiz göçmen akını hızlanmış durumda; 22 Ağustos'ta yaklaşık 350 düzensiz göçmenin sınırı geçmeye çalıştığı bildirilmişti, bu süre zarfında 4 çocuk ve 12 yetişkinin yasa dışı yollarla ülkeye girdiği kaydedildi.

Barınma Merkezlerindeki Doluluk Oranı Tartışma Konusu

Ceuta özerk yönetimi başkanı Juan Vivas, 23 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, bölgedeki barınma merkezlerinin doluluk oranının %422’nin üzerinde olduğunu ifade etti ve merkezi hükümetten acil yardım talebinde bulundu.

Kuzey Afrika'dan Sıkı Göçmen Akını

Resmi verilere göre, 230’u sadece ağustos ayında olmak üzere, genel olarak yıl boyunca Ceuta’ya 650'den fazla düzensiz göçmen giriş yaptı. Kuzey ve Batı Afrika kıyılarından İspanya'ya olan düzensiz göçmen akınının son bir yılda %66,2 oranında arttığı bildirilmektedir. Kanarya Adaları’nın ise bu alanda en çok göçmen alan bölge olduğu vurgulanıyor.

Bakan Sanchez'in Ziyareti

İspanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 1 Ocak-15 Ağustos tarihleri arasında 22 bin 304’ü Kanarya Adaları'na olmak üzere, toplamda 31 bin 155 düzensiz göçmen İspanya’ya giriş yapmış durumda. Başbakan Pedro Sanchez, düzensiz göçle mücadele için 27-29 Ağustos tarihleri arasında Moritanya, Senegal ve Gambiya'yı ziyaret edecek.