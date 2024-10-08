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Düzensiz Göçmenlere Yönelik Operasyonlar: 4 Bin 40 Yakalandı

Son bir ayda, Türkiye genelinde 4.040 düzensiz göçmen yakalandı; 200 organizatör gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 08:24
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 08:24
Düzensiz Göçmenlere Yönelik Operasyonlar: 4 Bin 40 Yakalandı

Düzensiz Göçlerle Mücadele Devam Ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülkede düzensiz göçle mücadelede önemli bir adım atıldığını duyurdu. Son bir ayda yapılan operasyonlar neticesinde, 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonların Detayları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile birlikte yürütülen çalışmaları aktardı. Göçmen kaçakçılığına karşı düzenlenen operasyonlarda, 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı, 82’sinin ise cezaevine gönderildiği bildirildi.

Ele Geçirilen Araçlar

Yapılan başarılı operasyonlar kapsamında, göçmen kaçakçılığında kullanılan 107 araç da ele geçirildi. Jandarma, bu konudaki mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

İşlemler Hızla Devam Ediyor

Yakalanan düzensiz göçmenler, il göç idaresi müdürlüklerine teslim edilerek, sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı ifade edildi. Bakan Yerlikaya, söz konusu operasyonlarda görev alan tüm ekipleri kutladı ve başarılarının devamını diledi.

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