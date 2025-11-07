Düziçi’nde Kontrolden Çıkan Araç Park Halindeki Araca Çarptı — Temizlik İşçisi Son Anda Kurtuldu

Düziçi’de Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı

Temizlik işçisi saniyelerle kurtuldu, kaza anı güvenlik kamerasında

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Merkez Mahallesi Hasan Hüseyin Türkoğlu Caddesi’nde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki başka bir araca çarptı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, park halindeki araca çarparak durdu ve çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Bölgede görev yapan belediye temizlik personeli, aracın kendisine doğru savrulduğunu fark ederek hızla kenara kaçtı ve yara almadan kurtuldu. Kaza yapan sürücü ise olayın ardından sinir krizi geçirdi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

