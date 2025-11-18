Düziçi’nde Pompalı Tüfekle İş Yerine Ateş Açıldı — S.T. Yakalandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde S.T.'nin pompalı tüfekle iş yerine ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı; şüpheli kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:53
Olay

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesinde bir iş yerine yönelik silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen S.T., iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı.

Güvenlik Kamerası Kaydı

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtları saldırının gelişimini ve şüphelinin hareketlerini ortaya koydu.

Polis Müdahalesi ve Soruşturma

Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak güvenlik önlemleri aldı ve inceleme başlattı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı; ancak iş yerinde maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Yapılan çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen S.T., polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

