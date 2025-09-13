e-Devlet'e e-Tebligat ve Bütünleşik Hizmetler: OVP 2026-2028 Yol Haritası

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - AA muhabirinin derlemesine göre, 2026-2028 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program (OVP) dijital ve yeşil dönüşüm öncelikli bir vizyon sunuyor.

e-Tebligat ve bütünleşik kamu hizmetleri

Program kapsamında e-Devlet Kapısı üzerinden "e-Tebligat Bütünleşik Hizmeti"nin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Buna paralel olarak ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları tasarlanacak, kamu ortak bildirim sistemi oluşturularak tebligatlara e-Devlet üzerinden erişim sağlanacak.

KOBİ'ler ve dijital dönüşüm desteği

OVP, dijital dönüşüme geçişi desteklemeyi; özellikle KOBİ'lerin dijital dönüşüm kabiliyet ve kapasitelerini artırmayı amaçlıyor. Firmaların maliyet azaltımı, verimlilik ve kalite artışı sağlayacak dijital dönüşüm yatırımları desteklenecek; KOBİ'ler için esnek, özelleştirilebilir, modüler ve açık kaynak kodlu çözümler sunulacak.

Altyapı, 5G ve bulut teknolojileri

Programda 5G hizmetleri ülke genelinde sunulmaya başlanacak; yüksek hızlı internet ve fiber altyapısı 5G ile geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak. Firmaların dijital dönüşüm süreçlerinde bulut tabanlı teknolojileri etkin kullanmaları teşvik edilecek. Ayrıca Kamu Bulut Bilişim Stratejisi ile kamu BT altyapılarının güvenli, maliyet etkin ve sürdürülebilir dönüşümü sağlanacak.

Yapay zeka, süper bilgisayar ve AR-GE

Yapay zeka alanında tematik kümelenmeler ve araştırma merkezlerinin sayısı artırılacak; hesaplama altyapılarının araştırmacılara erişimi kolaylaştırılacak ve uluslararası işbirlikleri geliştirilecek. TRUBA süper bilgisayarının kapasitesi yükseltilecek; yerli, özgün yapay zeka modellerinin geliştirilmesine destek sağlanacak.

Mevzuat, siber güvenlik ve kuantum

Mevzuat çalışmaları Avrupa Birliği Yapay Zeka Tüzüğü ile uyumlu hale getirilecek. Ulusal Yapay Zeka Stratejisi güncellenecek; siber güvenlik mevzuatı AB müktesebatı gözetilerek hazırlanacak. Kuantum hesaplamaya dayalı iletişim altyapıları oluşturulacak ve kuantum sonrası kriptografiye geçiş için hazırlıklar yapılacak.

Veri yönetimi ve Ulusal Veri Stratejisi

Veri ekonomisine geçişi hızlandırmak için veri sahipliği, paylaşım sorumlulukları ve teknik yöntemleri kapsayan ulusal politika çerçevesi hazırlanacak. Ulusal Veri Stratejisi ve Eylem Planı ile veri yönetişimi, mahremiyet ve güvenlik esaslı karar alma mekanizmaları geliştirilecek.

Dijital Devlet Stratejisi ve eğitim

Kamuda dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla Dijital Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak. Blokzincir tabanlı yeni nesil dijital kimlik yönetim altyapısı geliştirilecek. Eğitimde müfredat ve altyapı dijital dönüşüme göre güncellenecek; süreç odaklı ve yeterlik temelli dijital ölçme değerlendirme sistemi kurulacak.

Avrupa işbirlikleri ve inovasyon merkezleri

Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (ADİM) sayısı artırılarak sanayi, KOBİ ve kamu kurumlarının dijital ve yeşil dönüşümleri desteklenecek. Yapay zeka ekosistem çağrılarıyla yerli girişimlerin ve yeni modellerin oluşması teşvik edilecek.

OVP ile dijital altyapı, mevzuat ve stratejik planlamalarda atılacak adımlar, kamu hizmetlerinin dijitalleşmesini ve vatandaşların e-Devlet’e erişimini güçlendirmeyi hedefliyor.